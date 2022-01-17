4 نصائح مهمة لتقليل السعرات الحرارية في الوجبات الخفيفة

2022/01/17 | 12:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يميل الكثير من الأشخاص إلى تناول الوجبات الخفيفة، سواء بعد الطعام أو خلال فترات الاستراحة في العمل.ولكن، ما هي العناصر الغذائية التي يمكن أن تتضمنها وجباتك إذا كنت ترغب في تقليل السعرات الحرارية؟

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