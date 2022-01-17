مدرب الديوانية: لاعبو الشرطة صنعوا الفارق وحسموا المباراة

2022/01/17 | 12:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد مدرب فريق كرة القدم بنادي الديوانية حمزة هادي، أن لاعبي فريق الشرطة، صنعوا الفارق في مباراة الفريقين امس الاحد.وقال هادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “فريق الديوانية خاض لقاء الشرطة بوجود 16 لاعباً فقط وكان اغلبهم من الشباب ولا يمتلكون الخبرة التي يمتلكها لاعبو الشرطة”.واوضح ان “لاعبي الشرطة دوليون ويعرفون […]

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