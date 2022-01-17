مجلس بابل يتسبب بهدر بأكثر من 16 مليار دينار

2022/01/17 | 12:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف النائب السابق عن محافظة بابل فلاح الخفاجي، الاثنين، عن هدر مالي بقيمة أكثر من 16 مليار دينار في مشروع مجلس المحافظة منذ عام 2010، داعيا الى احالته الى الاستثمار قبل اندثاره.وقال الخفاجي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مبالغ كبيرة أهدرت على مشاريع لم تكتمل وأخرى لم تنفذ، والدليل على ذلك لدينا […]

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