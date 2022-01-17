أرمينيا: مستعدون لتطبيع العلاقات مع تركيا دون شروط

2022/01/17 | 12:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نائب رئيس برلمان أرمينيا هاكوب ارشكيان، اليوم الاثنين، أن بلاده مستعدة لبدء تطبيع العلاقات مع تركيا دون شروط مسبقة، ومستعدة لفتح الحدود بين الدولتين.وأضاف ارشكيان، في جلسة البرلمان “موقفنا لم يتغير.أرمينيا مستعدة، لفتح الحدود وبدء تطبيع العلاقات مع تركيا دون شروط مسبقة”.وشدد ارشكيان، على أن ذلك يلبي مصالح أرمينيا […]

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