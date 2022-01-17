حكايةعن الجوع والحرية - سعود سالم

2022/01/17 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم الصورة الأولىتسقط الأقنعة، وتتجلى وجوه الحكام، أصحاب السلطة والثروة، قبيحة مترهلة مهترئة ومتهدلة.



وتتجلى عيونهم الصغيرة الماكرة، يشع منها بريق العنف والكراهية والجشع والنهم والرغبة والشهية اللامحدودة لتملك العالم بأسره وكل ما يمكن الإستحواذ عليه، حتى قطعة خبز الجياع.الصورة الثانية تسقط الأقنعة ثانية، ويتجلى الخوف هذه المرة في العيون المنتفخة المذعورة، ونرى أعضائهم ترتجف من الذعر عندما ......





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