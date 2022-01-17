عِلم التضليل - عبد الغني سلامه

2022/01/17 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الغني_سلامه الشك، أحد أهم مقومات العِلم، وأقوى محركات تقدمه وتطوره..



فالعلم لا يعرف اليقين، بل يهز أركانه، ولا يعرف التقديس والمطلق، وتاريخياً، كلما ظهرت نظرية علمية خرج من ينتقدها، أو يشكك بها، وكان هذا من شأنه تصليب شوكة العلم، وتدعيم أساساته، وسد الفجوات التي قد تظهر في أي نظرية.وهنالك فرق بين الشك المبني على أسس علمية، مهما كانت دوافعه وأهدافه، وبين التشكيك الهادف إلى تقويض أساسات العلم، سواء كان ......





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