“البارزاني” قبل وصول العامري: قطارنا لايغادر الاطار ولا يتوقف عند التيار ومحطتنا واحدة

2022/01/17 | 12:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني, الاثنين , ان قطار الحزب لا يغادر الاطار التنسيقي ولا التيار الصدري وان المحطة الأخيرة ستجمعنا جميعا, مبينا ان زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى اربيل ستكون مثمرة.وقال القيادي في الحزب النائب محما خليل في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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