البارزاني وريتشاردسون يؤكدان أهمية تشكيل حكومة تخدم جميع العراقيين

2022/01/17 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

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بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني مع السفير البريطاني لدى العراق مارك ريتشاردسون مستجدات العملية السياسية وجهود تشكيل الحكومة الجديدة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي حضره القنصل العام البريطاني في إقليم كردستان ديفيد هانت التطورات في العراق ومرحلة ما بعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب حيث أكد البارزاني وريتشاردسون أهمية تشكيل حكومة تخدم جميع المواطنين وتعمل على حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على أساس الدستور.

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