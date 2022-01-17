2022/01/17 | 12:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز تصاعدت حدة التوترات في العراق خلال الساعات القليلة الماضية، عقب استهداف مقرات عدد من الأحزاب، وتعرض المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي كريم إلى محاولة اغتيال، في العاصمة بغداد، وسط دعوات للتهدئة، وفتح باب الحوار أمام الأطراف السياسية.وبعد ساعات من هجوم صاروخي استهدف مقر السفارة الأميركية في بغداد، سجّلت العاصمة بغداد، فجر …

ظهرت المقالة بعد ليلة ملتهبة..



هل اقتحمت “الأيام العصيبة” العراق؟ أولاً على النور نيوز.

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