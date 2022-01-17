الاطار: كيانات جديدة ستنضم الينا خلال الأيام المقبلة

2022/01/17 | 12:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..نفى ائتلاف دولة القانون فيصل النائلي ، الاثنين ، وجود اي انسحاب داخل الإطار التنسيقي، فيما كشف عن قرب انضمام كيانات جديدة الى الاطار.وقال النائلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الإطار التنسيقي متماسك وكل ما يشاع هي محاولات لتشتيت الإطار غير صحيحة”، مؤكدا أن “الاطار التنسيقي متماسك ولا صحة لانسحاب العامري”.وأضاف، […]

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