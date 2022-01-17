إيران تعلن عن اطلاق عملة رقمية خاصة بها

2022/01/17 | 12:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف نائب حاكم المصرف المركزي الإيراني للتقنيات الحديثة مهران محرماني أن الريال الإلكتروني سوف يدخل الأسواق الإيرانية بصورة تجريبية قريبا.ووفقا للمسؤول الإيراني فإن العملة النقدية سوف يتم إطلاقها تحت اسم “الريال المشفر” وسيتم استخدامه في التداولات العامة وسيكون متاحا للناس في الفضاء الرقمي.وقرر مجلس الوزراء الإيراني، في أغسطس الماضي، استخدام العملات الرقمية […]

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