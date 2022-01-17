أمانة مجلس الوزراء تعلن عن مشروع لمكافحة التصحر في ثلاث محافظات

2022/01/17 | 12:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ نور الزيدي

اصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، توجيهاً بشأن مشاريع المدارس النموذجية، فيما أعلنت عن مشروع لمكافحة التصحر في ثلاث محافظات.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العام الحالي سيشهد انطلاق مشاريع جديدة أدرجت ضمن الخطة الحكومية في العام الماضي"، مبيناً، أن "المشاريع تضمنت إنشاء 1000 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات، حيث باشرت الإدارة التنفيذية في الأمانة العامة بتسليم المواقع الى شركتي تاورجايما وسينتك الصينيتين، وبتوجيه من الأمين العام لمجلس الوزراء بضرورة المباشرة بالتنفيذ بعد تسليم المواقع".

وأشار الى أن "مشروع تطوير وتأهيل مطار الناصرية الدولي، الى جانب المشروعات التي تمّت إحالتها والمباشرة بها، مشروع طريق الدورة - يوسفية، الذي يعد طريقاً حيوياً مهمّاً، فقد وصل الى مراحل ونسب انجاز متقدمة، بالاضافة الى مشروع معالجة ملوحة حوض نهر الفرات وظاهرة التصحر في المحافظات الديوانية والمثنى وذي قار".

واضاف،أنه "تم وضع الحجر الأساس لإنشاء وتطوير وتأهيل الممر الثاني لطريق الفجر آل بدير، وكذلك تم تسلم 14 مدرسة ضمن مشروع الابنية الوزارية، إذ بلغ عدد المدارس المتسلمة 42 مدرسة في ذي قار"، لافتاً الى أن "عدد المدارس المتسلمة خلال 6 اشهر الماضية في عموم المحافظات بلغت اكثر من 100 مدرسة".

وتابع، "تم وضع الحجر الاساس لجسر الشهداء الزيتون المعلق وكذلك إنشاء مستشفى بسعة 230 سريراً ومجسرين في قضاء الشرطة بمحافظة ذي قار، علاوة على وضع حجر الأساس لمشروع ملعب الإدارة المحلية في الناصرية بسعة 10 آلاف متفرج"، مؤكداً، أن "الحكومة رسمت خطة من اجل ادراج مشروعات حيوية وستراتيجية في بغداد والمحافظات لتشمل أغلب القطاعات المهمة".

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