انفجاران يهزان الكرادة وسط بغداد..والسلطات تفتح تحقيقاً

2022/01/17 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني فتح القوات الأمنية تحقيقا في حادثين متزامنين في منطقة الكرادة ببغداد.

وأكدت الخلية في بيان ان القوات الأمنية شرعت بالتحقيق في حادثين متزامنين في منطقة الكرادة ببغداد الأول مبينة انها ستكون قريبة جداً من المنفذين لهذين الاعتداءين بعد أن قامت بتحليل أولي للحادثين وتقاطع للمعلومات المتوفرة وان القصاص العادل من المنفذين سيكون عاجلاً غير آجل من خلال كشف من يقف وراء هذين العملين الجبانين اللذين يهدفان الى زعزعة الامن والاستقرار وخلط الأوراق على حد تعبير البيان.

من جهتها أعلنت قيادة عمليات بغداد إصابة شخصين بتفجير عبوتين في منطقة الكرادة وسط العاصمة.

وأوضح قائد العمليات الفريق الركن احمد سليم ان التفجير الاول استهدف مصرف جيهان قرب المسرح الوطني مقابل مستشفى الحسين العسكري ويعتقد بانه كان بواسطة عبوة ناسفة او رمانة يدوية واسفر عن اصابة شخصين احدهما حارس في المصرف والاخر من الاشخاص المارة في حين استهدف التفجير الثاني مصرف كردستان قرب ساحة الواثق.

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