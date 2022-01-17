انفجار وحريق في أبوظبي.. والحوثيون يعلنون عن عملية

2022/01/17 | 13:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شرطة أبوظبي اندلاع حريق صباح الاثنين، مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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