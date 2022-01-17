النزاهة تكشف حالات استيلاء على عقارات مملوكة للدولة في نينوى

2022/01/17 | 13:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن قيامها بضبط حالات تلاعبٍ كبيرة وتجاوز واستيلاء على عقارات مملوكة للدولة وبيعها للمواطنين في محافظة نينوى، مُبيّنةً ضبط (22) مُتهماً ممَّن قاموا بتلك الأعمال المُخالفة للقانون، فضلاً عن مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ.وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط (18) من […]

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