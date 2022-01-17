عمليات بغداد تنوه لتفجير مسيطر عليه جنوبي العاصمة

2022/01/17 | 13:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نوهت عمليات بغداد، اليوم الاثنين، إلى تفجير مسيطر عليه جنوب العاصمة.وذكر اعلام القيادة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “الجهد الهندسي لفرقة المشاة السابعة عشر سينفذ تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية تم الاستيلاء عليها في اوقات سابقة”.وأضاف البيان، أن “التفجير سيكون في موقع اتلاف الفرقة المخصص لهذا […]

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