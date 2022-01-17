2022/01/17 | 13:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قرارات جديدة لمحافظة السليمانية تتعلق بدوام الموظفين والمدارس » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 13:13

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