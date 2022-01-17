2022/01/17 | 13:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، الاثنين، عن حصول رئيس التحالف هادي العامري على الضوء الاخضر من الاطار التنسيقي والتيار الصدري بشان انفراج الازمة، مبينا ان العامري سيطرح انهاء الازمة والشروع بالحل خلال زيارته اربيل .وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري لم يغادر بغداد باتجاه اربيل دون حصوله على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضوء اخضر من التيار والاطار.. الفتح يكشف تفاصيل جديدة عن زيارة العامري لأربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضوء اخضر من التيار والاطار.. الفتح يكشف تفاصيل جديدة عن زيارة العامري لأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).