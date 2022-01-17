عمليات بغداد تصدر تنبيها بشأن تفجير تحت السيطرة

2022/01/17 | 13:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت قيادة عمليات بغداد، الإثنين، تنبيها بشأن تفجير تحت السيطرة في مقر فرقة المشاة 17.

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وقال إعلام القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 كانون الثاني 2022)، إنه "ينفذ الجهد الهندسي لفرقة المشاة السابعة عشر، تفجيراً مسيطراً عليه لمخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية، تم الاستيلاء عليها في اوقات سابقة وذلك في موقع إتلاف الفرقة المخصص لهذا الغرض بالقرب من قضاء المحمودية جنوب بغداد".

وأضاف، إن "التفجير سيجري في تمام الساعة الواحدة ظهراً اليوم الأثنين الموافق 17 كانون الثاني 2022 لذى اقتضى التنويه".

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