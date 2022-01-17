السامرائي يوجه رسالة للكاظمي بشأن مأساة القادرية وعودة نشاط داعش

2022/01/17 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وجه رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، رسالة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن مأساة القادرية وعودة نشاط داعش.

وقال السامرائي في تغريدة له تلقتها (بغداد اليوم ): "حذرنا مرارا وتكرارا من التراخي في الملف الامني وترك تنظيم داعش الارهابي يخطف ويقتل كما يحلو له، واليوم تتكرر المأساة مجددا باستشهاد ثلاثة صيادين وجرح اثنين من منطقة القادرية من ابناء عشيرة البو نيسان السامرائية الكريمة".

ودعا "رئيس الوزراء للتوجيه بالتحقيق الفوري ومحاسبة المقصرين وتعزيز الكوادر العسكرية في محيط سامراء لمنع تكرار هذه المجازر".

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