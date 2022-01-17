الإطار التنسيقي يكشف عن ما دار باجتماعه مع قآاني.. وهذا ما سيوصله الأخير للصدر

2022/01/17 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي احمد الموسوي عن تفاصيل الحوار الذي جرى بين الإطار وقاأني في بغداد، فيما بين ان قاأني سيبلغ الصدر بأن هناك إمكانية وموافقة بدخول جزء من الإطار مع التيار بالحكومة المقبلة.

وقال الموسوي لـ( لبغداد اليوم ) ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقولون انه من الممكن دخول جزء من الإطار بالحكومة والقبول بأقل الخسائر على ان يبقى الجزء الذي لايشترك بالحكومة ومن دخل بالحكومة من الاطار في كتلة واحدة تذهب إلى العمل كتلة واحدة داخل البرلمان"، متوقعا ان "يتم حل الموضوع خلال يومين سيما وان رئيس تحالف الفتح هادي العامري وصل إلى اربيل لبحث ما تم الاتفاق عليه لكن الموافقة النهائية من كامل كتل الإطار لم تصدر إلى الآن بشأن مشاركة جزء بالحكومة وذهاب الجزء الآخر للمعارضة".

وعتبر ان "القضايا الشخصية والخلاف بين المالكي والصدر هو من اوصل الأمور إلى عدم توافق كامل للبيت الشيعي والدخول بكتلة واحدة"، مضيفا ان "قائد فيلق القدس الايراني يمتلك علاقات طيبة بالصدر وسينقل له مادار من حوار بينه وبين الإطار بغية الاسراع بحصول توافق شيعي على تشكيل الحكومة".

وكشف القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي في وقت سابق عبر بغداد اليوم عن اجتماعا يجري الآن بين قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاأني وقيادات الاطار في بغداد.

وقال الهلالي ان هذا اللقاء يهدف إلى تقريب وجهات النظر داخل المكون الشيعي مبينا ان قاأني زار يوم أمس مرقد السيد الشهيد الصدر في النجف لكن لم يتضح ما اذا كان قد التقى بالسيد مقتدى الصدر او سيتوجه لاحقا للقائه.

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