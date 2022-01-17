الديمقراطي: تمسك الاتحاد ببرهم لا يصب في صالح البيت الكردي

2022/01/17 | 13:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/أربيل..طالب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا جزا، الاثنين، الاتحاد الوطني الكردستاني لإبداء المرونة بما يتعلق بمنصب رئاسة الجمهورية، معتبرا ان التمسك ببرهم صالح ليس بمصلحة البيت الكردي.وقال جزا في تصريح لـ/المعلومة/، إن “على الاتحاد الوطني عدم التزمت بالرأي بخصوص مرشح رئاسة الجمهورية، لآن ذلك سينعكس على الوضع الكردي بشكل عام”.وأضاف أن “الحزب […]

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