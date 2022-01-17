سفير قطر في كربلاء المقدسة

2022/01/17 | 13:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار السفير القطري بالعراق خالد

السليطي مدينة كربلاء المقدسة اليوم

الاثنين

ونقل بيان مقتضب لمكتب محافظ كربلاء

حصلت وكالة نون الخبرية عليه ان محافظ

كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم

الخطابي استقبل السف

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