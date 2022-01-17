الأمن الوطني في ديالى يعتقل (12) متهماً يمارسون بيع كارتات لقاح فايروس كورونا

2022/01/17 | 13:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة

ديالى من القاء القبض على اثني عشرَ

متهماً ببيع كارتات لقاح فايروس كورونا

للمواطنين دون التطعيم؛

وبحسب بيان صحفي حصلت وكالة نون الخبرية

عليه اليوم ان ذلك جرى بعد

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