حقوق تدعو الحكومة المقبلة الى انصاف الوسط والجنوب في موازنة 2022

2022/01/17 | 13:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..جدد رئيس كتلة حقوق النيابية حسين هاشم العامري، الاثنين، دعواته إلى الحكومة المقبلة بضرورة إنصاف محافظات الوسط والجنوب وتضمين حقوقها في موازنة العام 2022 .وقال العامري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “محافظات الوسط والجنوب عانت منذ سنوات من الفقر والحرمان والإهمال وسوء الخدمات من قبل الحكومات المتعاقبة ولم تأخذ نصيبها من […]

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