بعد الانفجار في أبوظبي.. التحالف: عدد من الطائرات المسيرة المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي

2022/01/17 | 13:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن رصد "تصعيد عدائي" باستخدام طائرات مسيرة نفذه الحوثيون، الإثنين، مشيرا إلى أن الطائرات المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي، وذلك تزامنا مع إعلان شرطة أبوظبي عن رصد طائرتين مسيرتين بجانب موقع انفجار

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