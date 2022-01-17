2022/01/17 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الإطار التنسيقي أن مخرجات لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري إيجابية.

وشدد الإطار التنسيقي في بيان على وحدة توجهاته في تحقيق مصالح المواطنين وحماية الوحدة الوطنية واستمراره في الحوار مع القوى السياسية للوصول الى حل يخرج البلد من المنعطف الخطير الذي يمر فيه.

وأضاف البيان ان الإطار ناقش لقاء هادي العامري بالسيد مقتدى الصدر ومخرجاته الايجابية وحث على تكثيف اللقاءات والحوارات مع القوى السياسية الاخرى الشريكة في الوطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي: مستمرون في الحوار مع القوى السياسية للوصول الى حل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي: مستمرون في الحوار مع القوى السياسية للوصول الى حل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).