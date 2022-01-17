صالح: التفجيرات الاخيرة في بغداد توقيتها مريب وتستهدف السلم الأهلي

2022/01/17 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف رئيس الجمهورية برهم صالح التفجيرات الأخيرة في بغداد بأنها اعمال إرهابية إجرامية مُدانة تهدد امن واستقرار المواطنين.

وقال صالح في تغريدة له على “تويتر”ان التفجيرات تأتي في توقيت مُريب يستهدف السلم الاهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مُقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل مضيفا ما نصه سننجح بتآزر الخيرين في مواجهة الارهاب واجتثاثه من جذوره.

التفجيرات الأخيرة التي طالت بغداد، اعمال إرهابية إجرامية مُدانة، تهدد امن واستقرار المواطنين، وتأتي في توقيت مُريب يستهدف السلم الاهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مُقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل، سننجح بتآزر الخيرين في مواجهة الارهاب واجتثاثه من جذوره.

— Barham Salih (@BarhamSalih) January 16, 2022

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