بعد فضيحة ضابط شرطة.. الداخلية تشكل مجلس تحقيقي

2022/01/17 | 13:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تشكيل مجلس تحقيقي بحقه بأمر من قبل قائد شرطة بغداد.

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