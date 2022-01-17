كازاخستان تنجو من ثورة ملونة مسبقة الصنع

2022/01/17 | 13:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ ميشيل كلاغاصي … رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم على كازاخستان “عمل عدواني وكان من الضروري الرد عليه دون تأخير” وأن بعض القوى الخارجية والداخلية “استغلت الوضع الإقتصادي في كازاخستان لتحقيق أغراضها” مشيراً إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي “تمكنت من اتخاذ إجراءات مهمة لمنع تدهور الأوضاع في كازاخستان” , وتمكين ما أسماه […]

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