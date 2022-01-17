2022/01/17 | 13:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - وسام الملا

أكد وكيل محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف، اليوم الاثنين، عدم تأثير تغيّر سعر الصرف في المبيعات اليومية للدولار، فيما أشار الى أن مزاد بيع العملة اليومي يصل الى 200 مليون دولار.

وقال خلف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" منافذ بيع العملة اليومية وتغيّر سعر الصرف لم يؤثر في المبيعات اليومية والسبب الأساسي ، هو أن الاقتصاد العراقي بطبيعته، اقتصاد ريعي، أحادي الجانب، ويعتمد على الاستيراد".

وأضاف، أن "جميع المواد المستوردة من السلع والخدمات التي تدخل الى العراق بحاجة إلى عملة أجنبية، لغرض استيراد البضائع، لذلك فحجم مبيعات البنك المركزي على هذا الأساس يعتمد على حجم الاستيرادات التي تدخل الى العراق".

وأشار إلى، أن " اقتصاد العراق مفتوح بسبب ضعف الإنتاج المحلي، وهذا السبب الأساسي الذي ابقى نافذة العملة محافظة، لحد ما، على المبيعات، لتلبية الاستيراد الحقيقي الذي يدخل الى العراق "، مبيناً أن" مزاد العملة اليومي يصل تقريباً الى 200 مليون دولار ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي: المبيعات اليومية لم تتأثر بتغيّر سعر الصرف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي: المبيعات اليومية لم تتأثر بتغيّر سعر الصرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).