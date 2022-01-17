خبير أمني معلقا على قصف أبو ظبي: الامارات تحصد عواقب تدخلاتها

2022/01/17 | 13:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..رأى الخبير الأمني كاظم الحاج , الاثنين , ان عملية استهداف مطار أبو ظبي بضربة جوية بواسطة طائرات مسيرة كان امرا متوقعا بسبب التدخل الاماراتي السافر في دول المنطقة, مبينا ان من حق الشعوب الدفاع عن نفسها وتمتلك حق مقاومة أي عدوان خارجي .وقال الحاج في تصريح لـ / المعلومة […]

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