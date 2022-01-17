حديثٌ رئاسيٌّ رئيسي .!

2022/01/17 | 13:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رائد عمر… وَسْطَ احتداد واشتداد المنافسة الحادّة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني , والإتحاد الوطني الكردستاني على منصب رئاسة الجمهورية , والى حدٍ لا يحدّهُ حدْ , ودونما اعتبارٍ لعشرات الأحزاب الكردية الأخرى , وكأنّ الشعب الكردي برمّته مختزلٌ بهذين الحزبين فقط , وقد امسى هذا التنافس ينافس ما بين جماعة ” الإطار الستراتيجي […]

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