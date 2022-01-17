نيجيرفان بارزاني يجتمع مع هادي العامري في أربيل

2022/01/17 | 13:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد عقد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، في أربيل، اجتماعاً مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري.ويجري رئيس تحالف الفتح هادي العامري، زيارة الى أربيل،، للقاء كبار المسؤولين في إقليم كردستان.وجاء في بيان مقتضب لمكتب رئيس تحالف الفتح، ان العامري استهل زيارته إلى أربيل، بعقد اجتماع مع رئيس الإقليم …

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