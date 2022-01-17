عاجل.. تعطيل الدوام في السليمانية بسبب الثلوج

2022/01/17 | 13:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت محافظة السليمانية في إقليم كردستان، تعطيل الدوام الرسمي لمدة يومين، بسبب الثلوج وانخفاض الحرارة.وذكرت المحافظة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنها “قررت تعطيل الدوام الرسمي في السليمانية لمدة يومين، بسبب كثافة الثلوج وانخفاض درجات الحرارة”.وأوضحت، ان “التعطيل سيكون يومي غدا الثلاثاء وبعد غد الاربعاء”.وكانت تربية …

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تعطيل الدوام في السليمانية بسبب الثلوج أولاً على النور نيوز.

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