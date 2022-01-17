عمليات بغداد تنوه إلى تفجير مسيطر جنوب العاصمة

2022/01/17 | 13:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد نوهت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، إلى تفجير مسيطر قرب قضاء المحمودية جنوب العاصمة.وجاء في بيان لقيادة العمليات تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه ينفذ “الجهد الهندسي” لفرقة المشاة السابعة عشر تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية تم الاستيلاء عليها في اوقات سابقة وذلك في موقع اتلاف الفرقة …

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