إيران الثانية عالميا من حيث عدد محطات نقطة البيع (POS)

2022/01/17 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اظهرت دراسة لعدد محطات نقطة البيع (POS)، في إيران مقارنة مع بعض البلدان المختارة في العالم أن إيران، التي تمتلك أكثر من 9.8 مليون محطة، تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين تلتها الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بـ 6 ملايين جهاز.ويبلغ عدد سكان إيران 84 مليون نسمة، وتشير الإحصاءات إلى أن محطات الدفع […]

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