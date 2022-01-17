محافظ السليمانية يعطّل الدوام الرسمي جرّاء الثلوج

2022/01/17 | 14:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت محافظة السليمانية، الإثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليومي 17 و18 كانون الثاني 2022، جرّاء هطول كميات كبيرة من الثلوج.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقالت المحافظة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 كانون الثاني 2022)، "محافظ السليمانية يعلن تعطيل الدوام الرسمي يومي 17 و 18 كانون الثاني، واعتبار ذلك عطلة رسمية في المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية العامة والطوارئ بسبب الثلوج والانخفاض الحاد في درجات الحرارة".

,وثقت كاميرا "ناس"، الإثنين، أجواء مدينة السليمانية تزامناً مع هطول كميات كبيرة من الثلوج على المدينة واقضيتها ونواحيها.

ويظهر المقطع توافد العديد من العوائل إلى مناطق كثافة الثلوج، وممارسة بعض الطقوس المعتاد عليها في مثل هكذا أجواء، علماً أن الثلوج قد بدأت بالهطول من الليلة الماضية في المدينة ولغاية الآن.

وشهدت عدة مناطق في إقليم كردستان، هطول كميات من الثلوج وكثافة في بعض المناطق، الأمر الذي أدى إلى خروج عدد من الطرق الرئيسة عن الخدمة.

وأظهرت صور رصدها "ناس"، (17 كانون الثاني 2022)، جانباً من كثافة الثلوج في السليمانية وحلبجة وبنجوين ومناطق أخرى في إقليم كردستان، ومباشرة الآليات الخاصة بإزالة الثلوج من الطرق الرئيسة لإعادة استخدامها من قبل المارة.

من جانبها، أعلنت مديرية التربية العامة في السليمانية، احتساب اليوم إجازة للطلاب الذين لم يتمكنوا من حضور الامتحانات النصفية بسبب مصاعب الطرق.

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