مصرع واصابة 6 مدنين بحادث سير على الطريق الرابط بين ذي قار والبصرة

2022/01/17 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن 4 مدنين توفوا واصيب 2 اخرين بحادث سير على الطريق السريع الرابط بين ذي قار والبصرة.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم )، ان "الطريق السريع الرابط بين ذي قار والبصرة شهد انقلاب سيارة نوع يوكن، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة اثنين بينهما السائق".

واضاف ان "جميعهم من مواليد التسعينيات، وهم من سكنة منطقة أبو الخصيب في محافظة البصرة".

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