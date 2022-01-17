افتتاح دائرة الضريبة في كربلاء المقدسة بعد اكمال انجازها

2022/01/17 | 14:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفتتح محافظ كربلاء المقدسة المهندس

نصيف جاسم الخطابي بناية الهيئة العامة

للضرائب فرع كربلاء

وقال الخطابي خلال الكلمة التي ألقاها

في الافتتاح ان دائرة الضريبة تعد من

الدوائر المهمة في المحافظة لارتب

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