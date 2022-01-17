2022/01/17 | 14:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفضت الحكومة المصرية، ضريبة التصرفات العقارية على العقارات والأراضي لتصبح ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل 19 مايو/أيار 2013،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتسهيل إجراءات التسجيل) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتسهيل إجراءات التسجيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).