2022/01/17 | 14:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VwjMy1KCIlA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد تفجيري بغداد | الاجهزة الامنية تفتح تحقيقاً وتؤكد: القصاص العادل من المنفذين سيكون عاجلا غير آجل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد تفجيري بغداد | الاجهزة الامنية تفتح تحقيقاً وتؤكد: القصاص العادل من المنفذين سيكون عاجلا غير آجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).