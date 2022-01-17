اختراق هواتف ناشطات حقوقية في البحرين والاردن ببرامج التجسس الصهيونية

2022/01/17 | 14:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت صحيفة الغارديان البريطانية ، الاثنين، عن ان التحقيقات خلصت الى ان هواتف الناشطات في مجال حقوق الانسان في البحرين والاردن قد تم اختراقها ببرامج التجسس الصهيونية بيغاسوس.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” التحقيقات التي اجرتها مجموعة حقوق الإنسان فرونت لاين ديفندرز بينت ان الهواتف المحمولة لابتسام الصائغ ، […]

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