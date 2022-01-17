كثافة الثلوج تعطل الدوام الرسمي في السليمانية

2022/01/17 | 14:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجيل امتحانات الكورس الأول (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت محافظة السليمانية، قرارات جديدة تتعلق بدوام الموظفين والمدارس.

وقال بيان للمحافظة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنها "قررت تعطيل الدوام الرسمي في المحافظ لمدة يومين، بسبب كثافة الثلوج وانخفاض درجات الحرارة".

وأضافت أنّ "التعطيل سيكون يومي غدًا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء".

من جانبها، أكدت تربية المحافظة في بيان، أنها "قررت تعطيل الدوام غدًا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء والخميس المقبل بسبب الثلوج"، مشيرة إلى أنه "تقرر تأجيل امتحانات الكورس الأول (نصف السنة)".

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