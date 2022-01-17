البنك المركزي يضرب اهم مبررات الحكومة لتغيير سعر الصرف

2022/01/17 | 14:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

يعد ملف مبيعات الدولار الضخمة عبر مزاد البنك المركزي احد اهم المبررات والاهداف التي تحدثت عنها الحكومة كمبرر لرفع سعر صرف الدولار، الا ان المبيعات الكبيرة للدولار لم تتأثر منذ تغيير سعر الصرف واستمر بتسجيل ارقام مبيعات مساوية لما كان يسجل في السابق.

ولم يستمر الامر على ملاحظة المراقبين الاقتصاديين لعدم التغيير هذا، بل اكد البنك المركزي ذلك بعد اكثر من عام على تغيير سعر الصرف.

حيث أكد وكيل محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف، اليوم الاثنين، عدم تأثير تغيّر سعر الصرف في المبيعات اليومية للدولار، فيما أشار الى أن مزاد بيع العملة اليومي يصل الى 200 مليون دولار.

وقال خلف في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “يس عراق”، إن” منافذ بيع العملة اليومية وتغيّر سعر الصرف لم يؤثر في المبيعات اليومية والسبب الأساسي ، هو أن الاقتصاد العراقي بطبيعته، اقتصاد ريعي، أحادي الجانب، ويعتمد على الاستيراد”.

وأضاف، أن “جميع المواد المستوردة من السلع والخدمات التي تدخل الى العراق بحاجة إلى عملة أجنبية، لغرض استيراد البضائع، لذلك فحجم مبيعات البنك المركزي على هذا الأساس يعتمد على حجم الاستيرادات التي تدخل الى العراق”.

وأشار إلى، أن ” اقتصاد العراق مفتوح بسبب ضعف الإنتاج المحلي، وهذا السبب الأساسي الذي ابقى نافذة العملة محافظة، لحد ما، على المبيعات، لتلبية الاستيراد الحقيقي الذي يدخل الى العراق “، مبيناً أن” مزاد العملة اليومي يصل تقريباً الى 200 مليون دولار “.

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