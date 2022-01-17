"التحالف": رصدنا "تصعيدا حوثيا" ومسيرات تنطلق من مطار صنعاء

2022/01/17 | 14:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تحالف "دعم الشرعية في اليمن" إنه "رصد تصعيد عدائي باستخدام طائرات مسيّرة من قبل الحوثيين".

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