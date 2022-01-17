2022/01/17 | 14:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامارات تعلن مقتل شخصين واصابة 6 اخرين بالهجوم الذي استهدف أبو ظبي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامارات تعلن مقتل شخصين واصابة 6 اخرين بالهجوم الذي استهدف أبو ظبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).