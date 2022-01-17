2022/01/17 | 14:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اصابة ضابط برتبة مقدم في المرور “عبث بسلاحه” يتبع..

ظهرت المقالة بغداد: اصابة ضابط برتبة مقدم في المرور “عبث بسلاحه” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: اصابة ضابط برتبة مقدم في المرور “عبث بسلاحه”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد: اصابة ضابط برتبة مقدم في المرور “عبث بسلاحه”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).