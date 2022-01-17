قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة شمال أفغانستان

2022/01/17 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل شخصان مصرعهما وأصيب آخران، الاثنين، جراء انفجار عبوة ناسفة في إقليم بغلان شمال أفغانستان.ونقلت وكالة شينخوا عن مصادر محلية قولها اليوم: “انفجرت عبوة ناسفة من مخلفات أعوام الحرب الماضية في منطقة تيبا ناوروز في ضواحي مدينة بول الخمري عاصمة الإقليم وأسفرت عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح”.وأعلن أمس الأحد عن […]

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