العامري يجتمع مع بارزاني في أربيل

2022/01/17 | 14:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

وصل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاثنين، الى محافظة أربيل.

وقال المكتب الإعلامي للعامري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس تحالف الفتح هادي العامري وصل إلى محافظة أربيل، وعقد اجتماع مع رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني".

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